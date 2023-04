Amici 22, svelata la discussione censurata tra la De Filippi e Todaro

Nell'ultima puntata di " Amici " c'è stata una discussione tra Raimondo Todaro e Rudi Zerbi che ha coinvolto anche Maria De Filippi , ma che non è stata mandata in onda. Argomento del contendere la decisione di mandare Angelina Mango al ballottaggio per l'eliminazione dal programma.

Cosa è successo

Rudi Zerbi ha nominato Angelina e ha innescato la replica di Todaro: "Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c'è gente qui più scarsa quindi stasera saluto uno dei miei", avrebbe detto. Pronto l'intervento di Maria De Filippi: "Se pensi che Angelina sia già la vincitrice perché non le dai la coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?", la replica che ha placato gli animi di un botta e risposta che è stato tagliato e che non è mai stato trasmesso.