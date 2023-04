Christina Aguilera e le scioccanti frasi sul sesso: è bufera sul web

Christina Aguilera confessa: "Amo fare i po***ni"

La popstar 42enne e madre di due figli non si è tirata indietro dal confessare che "ama fare i po***ni". "So che ad alcune donne non piace, ma non so, è eccitante. E dopo che ci hai lavorato tanto, penso che ingoiarla sia proprio una cosa giusta, ha un sacco di proteine. Sono una sostenitrice dell’ingoio. Non faccio quel lavoro per niente”. Nelle sue canzoni la Aguilera ha sempre affrontati temi riguardanti la piena accettazione di sé a tutti i livelli: "Devo fare canzoni che abbiano un significato per me e che siano valide per quello che sono, senza paura e parlando di qualsiasi cosa. Questo riguarda anche la sessualità. Sentivo che c’era molta vergogna e paura intorno a questo argomento. Io volevo solo essere chi ero e creare uno spazio sicuro per tutti per sentirsi bene e a proprio agio". Ma la chiave per avere una buona vita sessuale? Christina Aguilera la pensa così: "Ci sono ragazzi a cui non piace che gli si tocchino le p***e, altri a cui piace che gli si facciano cose brutali. Io penso che la sessualità sia una cosa bellissima. Come donne dobbiamo prendercene cura per assicurarci di dare priorità a noi stesse".