Damiano dei Maneskin, un altro cambio look lascia i fans senza parole

Continuano i cambi di look a sorpresa per Damiano dei Maneskin , che mentre i capelli ricrescono rapidamente dopo il "taglio netto" di qualche mese fa, si sbizzarrisce con i colori. Solo da pochi giorni, il frontman della rock band romana aveva optato per un'audace tintura bionda, paragonandosi agli 'Nsynk, per dare un tono di anni 2000 alla sua immagine. Oggi la nuova sorpresa.

Damiano sceglie la tendenza di Primavera

In un videoselfie, Damiano si riprende con il suo nuovo colore, un must della Primavera 2023: il viola. Accompagnando le immagini con una didascalia: "Let do something stupid", "Fare qualcosa di stupido".