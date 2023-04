Iva Zanicchi cade dalle scale dopo la tv: ecco le sue condizioni

Le microfratture

“E’ un’immagine un po’ insolita - afferma Iva Zanicchi in un video - non vorrei spaventarvi. Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all'ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa. Adesso mi hanno messo a letto, immobile per tre quattro giorni. Ho fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò rimanere a casa, bene, altrimenti dovrò andare qualche giorno in ospedale. Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza... Non godete eh…? Bisogna sempre pensare positivo, (io penso positivo… perché son vivo, perché son vivo..) E non perdete il buon umore. Vi dò un abbraccio, baci baci, baci”. Tanti i commenti di incoraggiamento e di stima da parte di amici e colleghi come Paola Barale, Alberto Matano, Monica Satta, Paola Perego e Simona Ventura che le hanno augurato una pronta guarigione.