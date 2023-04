Isola dei Famosi, l'ex Suor Cristina senza freni: "Ecco chi preferisco..."

ROMA - L' Isola dei Famosi 2023 è giunta solo alla sua seconda puntata ma la protagonista indiscussa tra i naufraghi è l'ex suora Cristina Scuccia . Già abbronzata e sorridente, la naufraga si è ammutolita per qualche secondo quando la conduttrice la conduttrice del reality, Ilary Blasi , l'ha stuzzicata con una domanda che l'ha messa in palese difficoltà: "Visto che le ex suore non dicono bugie, chi ti è simpatica delle tue compagne e chi no?", è la domanda di Ilary . La risposta dell'ex Suora spiazza tutti.

La rivelazione di Cristina Scuccia

Dopo qualche istante di titubanza, l'ex suora stempera l'evidente tensione con un "sei una tentatrice, Ilary" per poi tornare sui suoi passi: "Helena in questo momento rappresenta per me una sicurezza", spiega Cristina che poi rivela: "Mentre ho avuto una divergenza con Nathaly ma poi ho chiesto scusa. Non riesco a capire il suo modo di porsi. Perché alcune volte è gentile altre mi parla urlando".