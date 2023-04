Melissa Satta, monologo a Le Iene sulla relazione con Berrettini: il testo

"Da tempo sono vittima di insinuazioni e insulti per la mia relazione. All’inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato e? stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso". Inizia così il monologo portato da Melissa Satta in tv durante il programma "Le Iene" che fa da coda allo sfogo social pubblicato su Instagram qualche giorno fa. La Satta, ospite della diciassettesima puntata dello show nella prima serata di Italia 1, ha deciso di raccontare gli insulti e le offese subite per via della sua relazione con Matteo Berrettini.