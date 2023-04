Fedez, separazione improvvisa dopo 10 anni: ecco a cosa si riferisce

Novità nella carriera musicale di Fedez. Il cantante ha annunciato sui social network di aver interrotto la sua collaborazione con Sony Music. Un addio che è avvenuto in maniera del tutto pacifica, come si evince dalle parole del rapper: "Dopo dieci anni di onorata carriera sotto Sony Music ho cambiato etichetta discografica. Grazie al presidente Andrea Rosi per tutti questi anni insieme".