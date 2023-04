Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma: cantanti, chi presenta, dove vederlo

Tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio 2023 che, come consuetidine, anche quest'anno si terrà in piazza San Giovanni a Roma. La kermesse musicale sarà trasmessa in diretta su Rai 3 e su Rai Radio 2 lunedì 1 maggio dalle ore 15,15 alle ore 00,15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali. L'evento può essere seguito in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma Raiplay. Nato nel 1990, è promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. La linea artistica del Concertone 2023 si sviluppa attorno al concept "Generazione #1M2023" che segna una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo.

Chi presenta il Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma Confermata alla guida del Concerto dell'1 maggio, per il sesto anno consecutivo, Ambra Angiolini, che sarà affiancata questa volta da Fabrizio Biggio, conduttore insieme a Fiorello dello show mattutino Viva Rai2!.

Chi sono i cantanti del Concerto del Primo Maggio 2023 Il cast completo del Concertone: Emma, Righeira, L'Orchestraccia, Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr. Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse the Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, l'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù. A loro si aggiungono i vincitori del contest 1mnext Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest "sicurezza stradale in musica" Hermes. Opening act dalle 14 con Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2023 Il Concerto del Primo Maggio si svolge a Roma in Piazza San Giovanni in Laterano e, come di consueto, viene trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, lunedì 1° maggio dalle 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali. L'intero evento sarà disponibile inoltre su Rai Play, sia in diretta sia on demand.

© RIPRODUZIONE RISERVATA