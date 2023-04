Jack Nicholson torna in pubblico: in prima fila per tifare i Lakers

Pochi giorni fa le foto che ritraevano Jack Nicholson trasandato e confuso sul balcone della sua villa, avevano spaventato tutti i fan. A distanza di pochi giorni, il tre volte premio Oscar, si è fatto nuovamente vedere in pubblico. Ma stavolta le immagini hanno rassicurato tutti. L'attore era in prima fila ad assistere al match di Nba tra i Los Angeles Lakers, la sua squadra del cuore e i Memphis Grizzlies. Sfida che ha portato LeBron James e compagni ad imporsi nella serie dei play off.