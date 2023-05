Diretta Isola dei Famosi 2023: segui la terza puntata LIVE

In prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con L'Isola dei Famosi , il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi , gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Asia Argento sbarcherà sull’Isola per fare una sorpresa a sua sorella Fiore. L’attrice sarà anche protagonista di una prova che permetterà ai naufraghi di vincere un prezioso premio per la loro sopravvivenza. Nel corso della serata spazio anche a una sorpresa “di cuore” per Simone Antolini. Un nuovo naufrago è pronto per iniziare la sua avventura all’Isola dei Famosi. Questo ingrasso come cambierà i già fragili equilibri tra le tribù? Chi tra Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini dovrà abbandonare Cayo Cochinos? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

23:12

Asia Argento vince la prova ricompensa

Prova ricompensa con Asia Argento, sbarcata in Honduras per fare una sorpresa alla sorella Fiore. Si deve tuffare ritrovandosi davanti a sé 8 boe con 8 chiavi, solo 3 di queste apriranno i 3 forzieri sulla spiaggia contenenti il cibo per i 3 gruppi. Il tutto in 4 minuti di tempo. Asia vince la sfida e i naufraghi possono gustare un'abbondante porzione di pasta.

23:05

L'ex Suor Cristina Scuccia e le confidenze sulla vita privata

L'ex Suor Cristina Scuccia a rapporto. Vladimir Luxuria fa una domanda che aveva promesso prima dell'inizio de L'Isola dei Famosi: “Il Papa ha detto che la castità per i sacerdoti non dovrebbe più essere un dogma, cioè un prete può avere una vita affettiva senza per questo doversi spretare. Dovrebbe essere così anche per le suore? Una suora potrebbe innamorarsi e avere sentimenti senza per questo sentirsi obbligata a levarsi il velo“. Chiara la risposta di Cristina: Non riesco a vedere una persona che ha una famiglia ed in più il carico di una comunità intera. Forse per un uomo c’è questa esigenza, se una donna si innamora ti togli il velo, devi lasciare“. La Scuccia ha inoltre chiarito di non essere fidanzata e di non essere interessata a nessuno in Honduras.

22:53

Nathaly Caldonazzo eliminata raggiunge Predolin, spunta il bacio di Giuda

Nathaly Caldonazzo ha perso il televoto contro Fiore Argento e Alessandro Cecchi Paone (e il fidanzato Simone Antolini). La prima ha ottenuto solo il 26% delle preferenze mentre la coppia il 27%: la più votata è stata la sorella di Asia Argento con il 47%. La soubrette raggiunge così L'Isola di Sant'Elena, dove si trova da una settimana Marco Predolin. Prima di lasciare il gruppo, la Caldonazzo rifila il bacio di Giuda, valido come un punto per la nomination, ad Andrea Lo Cicero: "Darlo a Cecchi Paone sarebbe troppo scontato".

22:30

Ilary e Totti e quella battuta sugli orologi spariti

La separazione tra Ilary e Totti finisce di nuovo al centro de L'Isola dei Famosi 2023. Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno tirato una frecciatina alla conduttrice, che ha divertito molto la diretta interessata e il pubblico. “A me cosa chiedereste se fossi vostra ospite?“, ha chiesto Ilary riferendosi al format Radio Isola in cui i due chiedono confidenze agli altri concorrenti. "Nessuna domanda. Però metteremmo via gli orologi", ha risposto Noise facendo così riferimento ai famosi Rolex spariti che hanno portato ad un'accesa diatriba, ancora in corso, tra Ilary e Totti.