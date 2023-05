Isola dei Famosi, chi è il nuovo naufrago Gian Maria Sainato

Chi è Gian Maria Sainato: età, peso, altezza, provenienza

Età: 28 anni

Provenienza: Sapri (Salerno)

Altezza: 185 cm

Peso: 80 kg circa

Segno Zodiacale: Capricorno

Data di nascita: 17 gennaio 1995

Professione: Modello e influencer

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram:@gianmariasainato

Gian Maria Sainato: la carriera

Dopo aver ottenuto il diploma di economia aziendale, Gian Maria si è trasferito a Milano, dove ha iniziato a lavorare nel mondo della moda. Parallelamente ha portato avanti, con discreto successo, l'attività di influencer. Nel 2016 è arrivata la prima apparizione televisiva, nel programma di MTV Riccanza. Successivamente ha partecipato, in qualità di opinionista, ad alcune puntate di Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Secondo le indiscrezioni Sainato avrebbe sostenuto dei provini per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ma invano. Nel 2023 è stato scelto come naufrago de L'Isola dei Famosi.

Gian Maria Sainato: vita privata, fidanzata, coming out

In Riccanza Gian Maria Sainato si è mostrato in compagnia di Martina, fidanzata dell’epoca. In seguito si sono diffuse voci su una sua presunta omosessualità, che il diretto interessato ha così commentato in un'intervista rilasciata a Vanity Fair: “Non saprei nemmeno io stesso definire il mio orientamento. Ho avuto relazioni sia con donne che con uomini, e lo stesso potrebbe accadere in futuro. Amo ciò che amo, senza preclusioni. Ai miei follower faccio vedere poco della mia vita privata”. Ad oggi non è chiaro se sia impegnato o meno.

Sainato ha ammesso di essere stato vittima di bullismo: "Mi arrivavano alle orecchie voci molto cattive e offensive. Anche se gli attacchi non mi venivano fatti in modo diretto, guardandomi in faccia. E la cosa che mi ha fatto più male è sapere che a colpirmi erano persone che consideravo molto vicine a me, dalle quali non me lo sarei mai aspettato. L'ignoranza di associare al mio nome - Gian Maria - e alla mia sessualità appellativi femminili. La stupidità, alla fine, ferisce. Soprattutto quando l'intento deliberato è quello di farti stare male, di buttarti a terra".