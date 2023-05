È morto il regista Alessandro D'Alatri, aveva 68 anni

Addio ad Alessandro D'Alatri, noto regista di cinema e serie tv. È morto a Roma, all'età di 68 anni. Aveva firmato molti film, da Americano Rosso a La Febbre , e fiction tv come I bastardi di Pizzofalcone , Il Commissario Ricciardi e Il Professore , ma anche videoclip musicali e tantissimi spot pubblicitari. Aveva vinto nel 1991 il David di Donatello come miglior resista esordiente per Americano Rosso.

Alessandro D'Alatri: le cause della morte

Le cause della morte di Alessandro D'Alatri non sono state rese note. "È partito per un altro viaggio il mio amico regista, sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura Alessandro D'Alatri. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio. RIP", ha scritto Alessandro Gassmann sui social network.