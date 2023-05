Ambra e Renga di nuovo insieme: che scherzo per il compleanno del figlio!

Ambra Angiolini e Francesco Renga tornano insieme... per festeggiare il diciassettesimo compleanno del figlio Leonardo. La conduttrice e il cantautore hanno organizzato una festicciola in famiglia, pubblicando sui social i video più divertenti. I due ex hanno mostrato grande affiatamento e hanno scherzato con il festeggiato e la sorellina. Tutti si sono presentati con un paio di occhiali celebrativi per l'evento.