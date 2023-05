Jovanotti in bici per Roma: gli cade il telefono per strada e un'auto dietro di lui lo distrugge

ROMA - Una piccola disavventura per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti che questa mattina - partecipando alla trasmissione di Fiorello Viva Rai2 - ha perso il cellulare. E subito dopo, una vespa con a bordo un cameraman della trasmissione, ha frantumato il dispositivo.

La pedalata per Roma

Jovanotti era partito da Piazza San Pietro in bicicletta con l’intento di documentare la propria passeggiata per le vie della Capitale fino a via Asiago dove viene girata la trasmissione di Fiorello. Il cantante aveva utilizzato la telecamera del proprio telefonino per documentare il suo percorso, ma ben presto ha dovuto rinunciare alla sua bici-cam. Con le vibrazioni dovute alle numerose buche sulle strade di Roma, il telefonino è caduto. E subito dopo la vespa del cameraman ha investito il dispositivo che alla fine è stato recuperato.