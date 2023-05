Uomini e Donne, salta una puntata: ecco il motivo

ROMA - Un lunedì di pausa per il programma 'Uomini e Donne' di Maria De Filippi che oggi (8 maggio) non andrà in onda. Alle ore 14:45 su Canale 5 infatti sarà trasmesso uno speciale di 'Amici 22' in vista della finale in programma domenica prossima, 14 maggio (non sabato 13 per evitare la concomitanza con l'Eurovision, in cui a rappresentare l'Italia ci sarà Marco Mengoni con la sua 'Due Vite' trionfatrice all'ultimo Festival di Sanremo).