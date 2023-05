Isola dei Famosi, che attacco a Cecchi Paone dall’ex naufraga

ROMA - Dopo l'addio a 'a L'Isola dei Famosi 2023' , che ha abbandonato insieme al fidanzato Simone Antolini dopo una furiosa lite con la conduttrice Ilary Blasi , arriva un attacco frontale per Alessandro Cecchi Paone che è stato preso di mira sui social da un ex 'naufraga' : "Trovo sia una persona orrenda. La differenza è che molti lo pensano io invece lo dico".

Le frecciate di Marina

A scriverlo su Instagram è Marina La Rosa, che aveva già scatenato la bufera sui social nei giorni scorsi: "Ho scritto due cose su Twitter (che poi non è un social che frequento) e sono subito diventata quella cattiva ingiusta e, tanto per cambiare, stronza" spiegato ora l'ex concorrente del reality show di Canale 5. Un giudizio più dolce sulla Caldonazzo ("Nathalie bellissima e magrissima") mentre di Gianmaria parla così: "È un bellissimo ragazzo, capelli stupendi, sorriso dai denti perfetti, bianchi e canditi ma non vedo (al momento) altro. Dai su, adesso dite che non l’avete pensato anche voi".