Eurovision 2023, Mengoni punta alla vittoria: la scaletta della finale

Marco Mengoni è il rappresentante dell'Italia all' Eurovision Song Contest 2023 che si tiene a Liverpool. Una grande opportunità che l'ex concorrente di X Factor è riuscito ad ottenere dopo aver vinto all'ultimo Festival di Sanremo . Per Mengoni si tratta della seconda volta all'Eurovision: nel 2013 ha partecipato con la canzone L'Essenziale, arrivando al settimo posto. Questa volta presenta Due vite: per rispettare le regole della competizione, che non accetta una durata superiore a 3 minuti per canzone, l'artista ha dovuto riadattare il brano, tagliandolo di circa 45 secondi e apportando. qualche modifica nell'arrangiamento. Il 34enne spera di replicare il successo dei Maneskin del 2021.

La scaletta della finale dell'Eurovision 2023

Ecco la scaletta ufficiale della finale dell'Eurovision Song Contest 2023 con i cantanti in ordine di uscita:

- Austria: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

- Portogallo: Mimicat - Ai Coracao

- Svizzera: Remo Forrer - Watergun

- Polonia: Blanka - Solo

- Serbia: Luke Black - Samo Mi Se Spava

- Francia: La Zarra - Évidemment

- Cipro: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

- Spagna: Blanca Paloma - Eaea

- Svezia: Loreen - Tattoo

- Albania: Albina & Familja Kelmendi - Duje

- Italia: Marco Mengoni - Due Vite

- Estonia: Alika - Bridges

- Finlandia: Kaarija - Cha Cha Cha

- Repubblica Ceca: Vesna - My Sister's Crown

- Australia: Voyager - Promise

- Belgio: Gustaph - Because Of You

- Armenia: Brunette - Future Lover

- Moldavia: Pasha Parfeni - Soarele si Luna

- Ucraina: Tvorchi - Heart of Steel

- Norvegia: Alessandra - Queen of Kings

- Germania: Lord of the Lost - Blood & Glitter

- Lituania: Monika Linkyte - Stay

- Israele: Noa Kirel - Unicorn

- Slovenia: Joker Out - Carpe Diem

- Croazia: Let 3 - Mama SC!

- Regno Unito: Mae Muller - I Wrote A Song

Finale Eurovision 2023: quando canta Marco Mengoni, a che ora

L'esibizione di Marco Mengoni alla finale dell'Eurovision 2023 è l'undicesima in scaletta. Considerando che lo spettacolo comincia alle 20.40, il vincitore del Festival di Sanremo dovrebbe entrare in scena dopo 40 minuti dall'inizio della serata. Dovrebbe quindi salire sul palco alle 21.20. È però un orario indicativo ed è dunque consigliabile sintonizzarsi qualche minuto prima di quell'ora, consapevoli che l'interprete potrebbe entrare in scena anche dopo le 21.20.