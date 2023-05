Eurovision, bufera sulla Francia per il dito medio in diretta tv

La 67ª edizione dell'Eurovision Song Contest si è chiuso con il trionfo della Svezia con Loreen e l'Italia, con Marco Mengoni, che deve accontentarsi del quarto posto e del premio della critica. Oltre alle discussioni sulle canzoni e sulla classifica finale, sui social sono diventate virali le immagini della rappresentante della Francia mentre fa il dito medio in diretta.

La Zarra, dito medio in diretta!

Le telecamere hanno infatti ripreso la reazione di La Zarra, rappresentante della Francia, che dovo aver ricevuto i voti del pubblico ha ottenuto il 16° posto nella classifica definitiva. Un risultato che probabilmente non l'ha soddisfatta, visto che ha mostrato un veloce dito medio in diretta, davanti alle telecamere. Non solo: La Zarra e la delegazione francese hanno abbandonato l'evento prima della proclamazione del vincitore.