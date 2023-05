Lo sfogo di Arisa: "Mi dicono sempre una cosa che mi ferisce molto..."

Arisa: "Ecco cosa mi ferisce"

Arisa svela: "Mi ferisce molto quando dicono che sono matta. 'Tanto quella è matta'. Sempre così. Però adesso penso che si sono resi conto più o meno tutti che è solo il mio modo di essere. Non sono matta, sono solo un po' frou frou". Poi ancora: "Vorrei dire che ho una storia d'amore ma non ho niente. Non mi sono mai troppo amata nelle relazioni che ho avuto in passato. Adesso vorrei un'atra cosa, una cosa semplice, reciproca, leggera. Vorrei una persona che ci tiene a me, che vuole costruire qualcosa insieme. Se continuo con queste pretere resterò zitella tutta la vita. Una volta Emma (Marrone, ndr) proprio qui disse una cosa che mi è piaciuta molto: 'Meglio stare da soli che con chiunque'. Io ho l'eta della consapevolezza per una donna, 40 anni. Ho avuto tanti fidanzati, ho fatto le mie esperienze, adesso aspetto".