Ufficiale, Fazio lascia la Rai e passa a Nove: con lui la Littizzetto, ecco cosa faranno

Ora è ufficiale: Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros. Discovery con un accordo quadriennale. A confermare i rumors dell'ultimo periodo è una nota della società che annuncia che il conduttore sarà protagonista sul canale Nove dove debutterà già dal prossimo autunno. Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che vedranno coinvolto il famoso conduttore. Fazio non sarà solo in questa nuova avventura ma potrà contare sul sostegno di Luciana Littizzetto, legata a Fabio da uno storico sodalizio.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano insieme la Rai

"Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio - commenta Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery - e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l'arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali TV e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia". Con ogni probabilità il presentatore si porterà dietro il suo fortunato format Che tempo che fa, che potrebbe però cambiare titolo.

Perché Fabio Fazio ha lasciato la Rai

Ad oggi non sono del tutto chiari i motivi del divorzio tra Fabio Fazio e la Rai dopo così tanti anni. Si mormora di un mancato rinnovo di contratto chiesto dal conduttore dal 15 marzo e ignorato dai vertici dell'azienda...