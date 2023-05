Iva Zanicchi in sedia a rotelle dopo la caduta: il messaggio ai fan

Il post social

La Zanicchi si è mostrata sulla sedia a rotelle in un video in cui ha spiegato di essersi sottoposta a intervento chirurgico a causa della rottura di una vertebra. "Grazie perché ho ricevuto tanto affetto e vicinanza, non me lo sarei mai aspettato. Ho subito un intervento, avevo rotto una vertebra sembra sia andato tutto bene. Devo sopportare il dolore ma ci si può convivere. Presto sarò in piedi, cantare canto già, ballerò anche!", queste le sue parole.