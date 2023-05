Nuovi problemi per Britney Spears, il marito furioso: "È disgustoso"

La vita di Britney Spears sarebbe tutt'altro che facile dopo la rinuncia della tutela legale del padre. Stando ad un documentario di TMZ intitolato Britney Spears: The Price of Freedom la principessa del pop starebbe vivendo momenti molto difficili e ci sarebbe grande preoccupazione per la sua salute mentale. A quanto pare la 41enne passerebbe la maggior parte delle giornate a dormire e isolata da tutti. Una situazione che la starebbe mandando letteralmente in crisi.

Britney Spears, problemi di salute e con i figli

"A volte guida su una tranquilla strada sterrata, parcheggia e medita. Ha il sonno compulsivo, dorme ininterrottamente per tre giorni e poi non dorme affatto per i successivi tre", ha assicurato Brad Appleton, direttore delle notizie di TMZ. Nello speciale si parla inoltre dei rapporti tesi tra la cantante e i suoi figli Sean Preston e Jayden James, rispettivamente di 17 e 16 anni. I due si sarebbero allontanati dalla madre a causa dei suoi comportamenti sopra le righe. “Alla fine dell'estate le tensioni sono diventate così forti che i due non rispondono neppure più ai messaggi di Brit", ha affermato la produttrice Katie Hayes.

Il marito di Britney Spears su tutte le furie

Su Instagram Sam Asghari, marito dal 2022 di Britney Spears, si è scagliato contro il documentario TMZ: "Trovo assolutamente disgustoso che le persone presenti nella sua vita al tempo, quando lei non aveva voce in capitolo, abbiano raccontato la sua storia come fosse la loro. È assolutamente disgustoso. Improvvisamente dopo 15 anni, quando torna libera e dopo tutte le manipolazioni che ha subito, dopo tutte le cose successe, adesso viene messa sotto una lente di ingrandimento e raccontate la sua storia per lei? No, non è proprio accettabile. Non fatelo e non credete a tutto ciò che leggete online. Queste manipolazioni, tutto questo schifo deve finire".