Cristina Scuccia in bikini a L'Isola dei Famosi ma un segreto sconvolge tutti

Voglia di libertà, voglia di cambiamento per Cristina Scuccia. A L'Isola dei Famosi 2023 l'ex suora sta scoprendo nuovi lati inediti della sua personalità. Prima di partire per l'Honduras aveva assicurato che mai si sarebbe tolta costume intero e pantaloncini ma qualche settimana dopo ha cambiato idea sfoggiando un due pezzi. Un bikini ovviamente rivisitato: la 34enne ha optato per top rosa e pantaloncino azzurro. Nulla a che vedere con i modelli striminziti che tanto vanno di moda oggi ma sicuramente per l'ex monaca un importante passo in avanti.

Cristina Scuccia in bikini: le sue parole a L'Isola dei Famosi

In merito al suo tanto chiacchierato bikini Cristina Scuccia ha rivelato a L'Isola dei Famosi: "Sì, è una prova pure quella. Però sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze”. A tal proposito non è mancato il commento della conduttrice Ilary Blasi: "Possiamo dire che è nata una nuova Cristina. So che ce l’hai messa tutta per superare quella prova, ti stai scoprendo in modo diverso. Innanzitutto complimenti per il bikini, ti abbiamo visto in bikini e stai molto bene”.

Il segreto di Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi

Come riporta Leggo, una fonte anonima avrebbe fatto recentemente delle rivelazioni sulla vita privata di Cristina Scuccia. Una fonte che avrebbe suggerito che la storia della Scuccia potrebbe nascondere qualcosa di più profondo e sorprendente, un segreto che potrebbe sconvolgere i suoi numerosi fan. A quanto pare, Cristina avrebbe lasciato i voti perché si era “innamorata di una persona”. Secondo quanto invece dichiarato dall’ex fidanzato, tutto il percorso della ex suora sarebbe stato intrapreso "esclusivamente per il desiderio di sfondare nella musica". Insomma, non resta che seguire l'Isola dei Famosi per scoprire di più...