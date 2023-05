Bruce Springsteen a Ferrara: sui social è polemica!

È polemica sui social network per il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, dove sono attese ben 50mila persone. Lo show è stato confermato nonostante la drammatica ondata di maltempo che ha investito l'Emilia Romagna causando vittime e danni. Gli organizzatori hanno confermato il live del Boss di giovedì 18 maggio anche perché la città non si trova in zona rossa, ma in tanti hanno chiesto che venga annullato. “In questi quindici giorni abbiamo avuto una grandissima esperienza di persone che ci hanno permesso oggi di essere in condizione, dal punto di vista dello spettacolo e dell’allestimento dell’arena, di essere in sicurezza e di essere tranquilli che quando apriremo le porte, il pubblico sarà servito in maniera adeguata e lo spettacolo si svolgerà regolarmente”, ha fatto sapere l'organizzazione.