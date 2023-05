Loredana Bertè, torna sui social dopo l'operazione: ecco come sta

Loredana Bertè, il messaggio social dopo l'operazione

A rassicurare i fan ci ha pensato la cantante stessa postando un video che la ritrae con la mascherina mentre si trova in ospedale dove inizierà il percorso riabilitativo post operatorio: "Sono al San Raffaele e sono appena uscita dalla visita di controllo, il chirurgo mi ha dato l’ok. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare il tour. Vi aspetto a luglio in tutta Italia. Vi prego, venite tutti, vi aspetto. Ciao”.