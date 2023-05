Tina Turner e quella scelta milionaria prima della sua morte

Addio a Tina Turner. La cantante è scomparsa all'età di 83 anni dopo aver combattutto a lungo contro una malattia. Da tempo aveva abbandonato le scene ma aveva preso una importante decisione per il suo futuro privato e professionale. Qualche anno fa la star aveva venduto il suo intero catalogo musicale. I diritti delle sue canzoni sono stati ceduti alla casa discografica BMG, in quello che è stato descritto come uno degli affari più grandi mai realizzato da un singolo artista nel settore musicale. L'importo dell'accordo non è mai stato reso noto ma secondo gli esperti di BBC News si parla di un valore di oltre 50 milioni di dollari.