Al Bano contro Damiano dei Maneskin "nudo con spinello": la risposta è epica

ROMA - La foto di nudo con uno spinello in bocca postata sui social da Damiano dei Maneskin ha scatenato la bufera , alimentata dalle parole scritte dal cantante a corredo dell'immagine in cui le parti intime erano coperte da un cuore nero . "Il tour è finito. Significa che ora sarò nudo a fumare canne tutto il giorno" ha scritto il leader della band romana e tra i più critici nei suoi confronti c'è stato un collega come Al Bano .

Damiano, la replica ad Al Bano in una storia Instagram

"Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea - ha detto il cantante pugliese all'Adnkronos -. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello". Parole che sono state riprese da giornali e siti e alle quali ha voluto replicare a modo suo lo stesso Damiano, rispondendo alle critiche di Al Bano in una storia Instagram con un semplice cuore, stavolta di colore rosso.