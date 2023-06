Isola dei Famosi, "ho menato due persone": la confessione della naufraga

Isola dei Famosi, Corinne Clery e le discussioni con Nathaly Caldonazzo

Corinne Clery ha confidato un retroscena sulla sua vita privata dopo le numerose discussioni con Nathaly Caldonazzo a L'Isola dei Famosi: “Non ho voglia di litigare, né con lei e nemmeno con altri. Qui voglio stare serena. E non è vero che sono una comodina o una banderuola. Oggi sto imparando ad osservare e ho aperto gli occhi. Però non cambio la mia persona per fare un giochetto che poi mi dura due mesi. Rimando me stessa anche adesso. Poi ho fatto una promessa alle mie nipoti. Che avrei seguito la linea dell’essere buona e per bene e di non litigare. Punto e avanti, non cambio di certo".