Alex Di Giorgio, la sorprendente risposta: "Così mi vedo tra 10 anni"

ROMA - Dopo aver preso parte a Ballando con le stelle, l’ex nuotatore Alex Di Giorgio si è raccontato a cuore aperto davanti alle telecamere di RaiDue. “In questo momento è come se avessi preso in mano la mia vita - ammette l’ex atleta - perché quando fai nuoto, sei assorbito da quella vita e sai che la devi percorrere perché ormai ci sei dentro. Poi può capitare che si spegne la luce, e quindi dici basta”.

Come ti vedi fra dieci anni?

Le domande della trasmissione guardano anche al futuro spingendosi molto in là. “Come ti vedi fra dieci anni?” chiede Samantha Togni. “Questo me lo chiedo a giorni alterni - risponde Alex Di Giorgio - ma ancora non ho trovato una risposta definitiva. Ho varie idee, vari obiettivi. In questo momento sicuramente vorrei fare l’attore, ma nella vita non si può mai sapere, magari ti capitano altre possibilità. Io sono aperto a tutto”.