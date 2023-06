Paolo Bonolis rivela: "Addio alla tv? Ecco quando"

Bonolis, ecco quando dirà addio alla tv

"Ho cominciato facendo tv per i bambini - afferma Bonolis -, poi per i ragazzi, poi per gli adulti: mi manca 'Frontiere dello spirito' e ho chiuso il ciclo perfettamente... È un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni: sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro. Starò in televisione ancora per poco". Poi ancora: "Non ho mai avuto paura di fare quello che volevo in televisione. Non bisogna pensare a quello che la gente vuole vedere, bisogna partire da quello che si vuole raccontare. Di sicuro è qualcosa di nuovo, perché siamo tutti pezzi unici: se camminiamo sui sentieri degli altri, diventiamo automi. Ognuno di noi è un pezzo irripetibile, dobbiamo avere il coraggio di raccontare quello che siamo, anche in tv. Io l'ho fatto: a volte è piaciuto, a volte è piaciuto di più, raramente è piaciuto meno".