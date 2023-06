Prime scintille a X Factor 2023: Fedez attacca Morgan!

X Factor 2023, Fedez e la frecciatina a Morgan

"Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così", ha dichiarato Fedez al Corriere della Sera, commentando così la novità di X Factor. L'ex cantante dei Bluvertigo torna nel programma dopo aver vinto in passato ben cinque edizioni.