Anna Falchi e quella richiesta shock: "Voleva che facessi pipì sulla telecamera"

Anna Falchi e quella richiesta shock di Tinto Brass

"Passavano i giorni, osai chiedere a Brass cosa avrei dovuto fare, non e? che avessi questa gran cultura dei suoi film. Mi disse “mettero? la macchina da presa sotto di te e tu ci farai la pipi? sopra. L’ho fatto fare a tutte le grandi attrici”. - ha aggiunto Anna Falchi - Titubavo, e lui si arrabbiava, “l’ha fatto la Sandrelli”. Se fossi nata con un film erotico sarei stata etichettata per sempre. Ho detto no, feci saltare in aria un progetto pensato su di me. E mangiavo tramezzini, per dire, avevo anche bisogno".