Il regista de L'Isola dei Famosi contro Enrico Papi: sfuriata in diretta

Ancora problemi per Enrico Papi a L'Isola dei Famosi 2023 . Dopo i battibecchi con la conduttrice Ilary Blasi - tanto che qualche settimana fa si è parlato di un probabile allontanamento dal reality show di Canale 5 dove ha preso il posto di Nicola Savino - l'opinionista si è beccato in diretta un rimprovero da parte di Roberto Cenci, regista del programma Mediaset.

Il regista de L'Isola dei Famosi contro Enrico Papi

Durante l'ottava puntata de L'Isola dei Famosi, mentre Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse erano in attesa di scoprire il loro destino, Papi si è alzato dalla sua poltrona e ha cominciato a camminare in studio. Per questo motivo è stato invitato a tornare subito al suo posto. "Siediti!", ha ordinato spiazentito il regista della trasmissione. Enrico ha eseguito senza fiatare.