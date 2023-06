Claudio Lippi: "Basta gay in tv". La Rai blocca ogni collaborazione

Claudio Lippi nella bufera. Senza troppi peli sulla lingua il conduttore ha criticato la tv italiana durante un incontro con i giornalisti a Montecitorio: “Basta con la propaganda dei Fazio e delle Annunziata. Basta con la “kultura” con la k. Serve il linguaggio popolare di Giorgia Meloni. Meno gay e gaie in tv. Stefano Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no?”. Il 78enne ha poi rivelato: "Cinque anni fa sia Salvini che Meloni mi chiesero una mano: volevano avere un parere, uno sguardo esterno sulla Rai, da chi la tv la conosce. Ci vuole il sorriso. La Rai deve entrare nelle case degli italiani dicendo 'buonasera'. Con leggerezza e intelligenza, non con la propaganda".