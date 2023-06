Lite a Unomattina: Ippoliti lascia lo studio dopo il gesto di Timperi

Ancora tensione a Unomattina in Famiglia. Dopo lo scontro con Monica Setta di qualche tempo fa, ora Tiberio Timperi ha dovuto fare i conti con Gianni Ippoliti. Durante la rassegna di quest'ultimo - che in diretta stava leggendo le notizie di cronaca rosa della settimana, tra cui la chiacchierata separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli - Timperi ha sbuffato. Un gesto che ha innervosito Ippoliti, che subito ha chiesto: "Tiberio dimmi, vedevo che sbuffavi". Il presentatore ha così risposto seccato: "Parliamo dopo, facciamo i conti dopo". "No, no, parliamone subito, no dimmelo, no no siamo in diretta, è bello, dimmi, parla”, ha controreplicato Ippoli che si è avvicinato a Tiberio facendogli un massaggio sulle spalle. Ma la situazione è degenerata...