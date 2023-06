Mara Venier chiude 'Domenica in' in lacrime: il triste motivo

ROMA - Non poteva che aprirsi con una dedica commovente, l'ultima puntata stagionale di 'Domenica in'. È quella che ha fatto la conduttrice Mara Venier, che ha voluto ricordare il genero Pier Francesco Forleo, dirigente Rai, morto nei giorni scorsi .

La dedica di Mara Venier

Queste le parole della popolare conduttrice, visibilmente commossa: "Voglio cominciare questa puntata salutando Pier. È stato un importante dirigente di questa azienda. Per me era solo mio genero e io la suocera, mi chiamava così: 'Suocera'. Non posso fare a meno di non cominciare ricordando chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia. Ci mancherai tantissimo". Poi ha lasciato lo studio in lacrime.