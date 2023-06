Isola dei Famosi stasera non va in onda: slitta la semifinale, quando si farà

L'Isola dei Famosi 2023 stasera, lunedì 12 giugno, non va in onda. Mediaset ha deciso di cambiare l'intera programmazione delle sue reti dopo la morte di Silvio Berlusconi . Al posto del reality show guidato da Ilary Blasi uno speciale del TG 5, dalle ore 20 alle ore 24, per ripercorrere la vita e la carriera dell'imprenditore ed ex premier.

Perché stasera L'Isola dei Famosi 2023 non va in onda

L'Isola dei Famosi 2023 non va in onda per lasciare spazio al ricordo di Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dopo aver combattuto a lungo contro la leucemia mielomonocitica cronica. I funerali si terranno mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano.

Morte Silvio Berlusconi: il messaggio di Ilary Blasi

Tra i tanti messaggi di cordoglio di personaggi noti non è mancato quello di Ilary Blasi, che su Instagram ha scritto: "La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ci ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia (Toffanin, nuora di Silvio, ndr) a cui faccio le mie condoglianze".

Quando andrà in onda la semifinale de L'Isola dei Famosi 2023

Al momento Mediaset non ha ancora comunicato quando andrà in onda la semifinale de L'Isola dei Famosi 2023. Molto probabilmente il prossimo lunedì 19 giugno. Resta da capire quando verrà inserita in palinsesto la finale, visto che il lunedì successivo, il 26, dovrebbe partire la nuova edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia.