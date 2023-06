Belen e Cecilia Rodriguez per la prima volta insieme in un reality show: una novità per entrambe e per i loro fan. In passato le due hanno partecipato a programmi del genere come L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip ma mai in coppia. La moglie di Stefano De Martino e la fidanzata di Ignazio Moser sono state ingaggiate da Prime Video per la nuova edizione di Celebrity Hunted. Nel cast ci saranno pure, stando alle prime anticipazioni, Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani e i rapper Gué ed Ernia.