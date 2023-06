Barbara D'Urso lascia Mediaset dopo la morte di Berlusconi? La confessione

Continua a far chiacchierare un presunto addio di Barbara D'Urso a Mediaset, azienda dove la conduttrice napoletana è stata per anni regina indiscussa. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, il primo a credere nel talento della 66enne, qualcosa potrebbe cambiare nella carriera della presentatrice. "Futuro a Mediaset? Non lo so. Non ne ho proprio idea. Non me lo sono chiesta. La notizia della morte di Silvio è stata violenta e improvvisa. Sapevo ovviamente del ricovero, ma non potevo immaginare quello che è successo", ha affermato in un'intervista a La Stampa Carmelita, che ha aggiunto: "Si è chiusa un’era e siamo tutti molto tristi. Per me è venuto a mancare un punto di riferimento fondamentale".