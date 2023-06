Isola dei Famosi, la finale: i possibili vincitori e il premio

L'Isola dei Famosi arriva alla tanto attesa finale. Questa sera ci sarà l'ultima puntata del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, con la presenza di Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato in Honduras: Alvin. L’ultima puntata sarà costellata di prove e televoti flash per i naufraghi rimasti in gioco.