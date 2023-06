Fedez e il nuovo tatuaggio con la figlia Vittoria: scoppia la polemica

ROMA - "Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia…E poi tatuatevelo". Così Fedez ha presentato sul proprio profilo social il suo nuovo tatuaggio , piazzato sulla coscia della gamba sinistra dove ha voluto riprodurre un ritratto della figlia Vittoria, secondogenita del rapper e di Chiara Ferragni e sorella di Leone (l'altro figlio della coppua). Ma il suo orgoglio paterno si è scontrato con le critiche impietose dei followers ("Non rende giustizia alla bellezza di tua figlia" il commento più diffuso), a cui Fedez ha voluto poi replicare.

Le critiche dei fan e la replica di Fedez

"Denuncia il tatuatore" scrive qualcuno, altri ricordano la rottura del sodalizio con Luis Sal ("Ora litigherà anche con la figlia") e c'è poi chi vede nel ritratto somiglianze inaspettate: "Ti sei tatuato la mamma di Alessandro Siani in Benvenuti al Sud" è il giudizio di un fan mentre secondo qualcun altro "È Angela Merkel sul corpo di una bambina". Attacchi ai quali il rapper ha risposto così sui social: "Amici, non siate cattivi. L'ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto". Papà Fedez insomma è contento del risultato e il resto non conta.