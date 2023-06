Taylor Swift in tour anche in Italia, c'è la data: fan in delirio

ROMA - È stato ufficialmente confermato che il tour europeo "Eras Tour" di Taylor Swift farà tappa anche in Italia. E la notizia ha mandato i tanti fan in delirio, come conferma la lunghissima fila virtuale per l'acquisto dei biglietti e il messaggio che resta on screen durante l'attesa: "Ti trovi nella sala d'attesa perchè la richiesta per la registrazione per la vendita dei biglietti è molto elevata. Puoi aspettare oppure procedere in un secondo momento. L'iscrizione è aperta fino alle ore 23:59 del 23.06.2023".