La rivelazione di Zerocalcare: "Ecco quante persone lavorano con me"

Così come con Strappare lungo i bordi, Zerocalcare sta raccogliendo numerosi consensi e successi con la sua nuova serie Questo mondo non mi renderà cattivo . La nuova serie di Netflix sta conquistando il pubblico e l'autore, il fumettista Michele Rech noto a tutti come Zerocalcare , ha rivelato alcuni dettagli e retroscena sulla sua creazione.

Zerocalcare svela con quante persone ha lavorato

In onda su Radio2 Social Club, Zerocalcare ha risposto ad alcune domande sulla creazione della sua ultima serie. Il fumettista ha svelato a sorpresa il numero di persone con cui ha lavorato per la realizzazione di Questo mondo non mi renderà cattivo: "Si tratta di un lavoro iper-collettivo. Io questa roba la scrivo, ma per arrivare a questo livello ci lavorano 300 persone". Poi ancora: "Ovviamente c'è tutta la parte tecnica, tipo l'animazione, che richiede centinaia di persone. Ma anche dal punto di vista della regia, delle inquadrature, dei suggerimenti e della creatività c'è un lavoro collettivo pazzesco".