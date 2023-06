Temptation Island torna in tv: quando inizia e chi sono le coppie

Tutto pronto per il ritorno in televisione di Temptation Island, programma cult dell'estate. Dopo lo stop di un anno fa, Mediaset ha deciso di riproporre il programma prodotto da Maria De Filippi. Confermato alla guida dello show Filippo Bisciglia, che riappare in video dopo un lungo periodo di assenza. Quando inizia Temptation Island? Lunedì 26 giugno e andrà avanti per tutto il mese di luglio, ogni lunedì sera, fino al 31 luglio. Le registrazioni si sono tenute in Sardegna, nel resort Is Morus Relais.