Mengoni, emozioni forti al concerto: scoppia a piangere

SALERNO - È diventato virale sui social un video che ritrae Marco Mengoni particolarmente emozionato durante un suo concerto. In queste settimane, il 34enne di Ronciglione sta girando l’Italia con il tour 'Marco negli Stadi' e in una delle più recenti esibizioni, allo stadio 'Arechi' di Salerno, si è lasciato sopraffare dalle emozioni forti che, poco dopo, si sono tramutate in lacrime. “Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio", sottolinea Mengoni al termine del concerto. "Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie”.