Tiziano Ferro, il toccante racconto delle offese omofobe: "Vigliacchi"

ROMA - Emozioni e spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma per il concerto di Tiziano Ferro . Il cantante di Latina nella sua doppia data nella Capitale ha ripercorso i più grandi successi della sua carriera. Non solo canzoni però: spazio anche per alcuni discorsi profondi , in particolare uno molto intimo sull' omofobia che ha emozionato il pubblico allo stadio.

La lettera di Tiziano Ferro sull'omofobia

Queste le parole di Tiziano Ferro, con una lettera sul palco: "Un paio di anni fa un ragazzo su passando da destra mi gridò Brutto fro**o! Schizzando via come il perfetto codardo che era. Hanno tutti in comune una cosa: la vigliaccheria. Perché io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli omofobi se avessero almeno quel minimo di dignità, di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti. Invece no, offese pubbliche e poi via. Io lo avrei voluto sbranare, restituirgli l'offese e terminare quando avrei visto quell'idiota ricevere la peggior mortificazione: essere umiliato da un fro**o". Poi il messaggio finale: "Prendetevi la vostra vita, ragazzi, qualunque esso sia, diventate ciò che volete e non so ciò che gli altri vogliono".