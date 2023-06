L'Isola dei Famosi 2023 con Ilary Blasi chiude in bellezza e fa il boom in tv

L’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi, condotta per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi, ha avuto una media di 2.5 milioni di telespettatori con il 19,56% di share e risulta superiore alla scorsa edizione sia in ascolto medio che in share (sia ricalcolata con la “share k” che non ricalcolata). L’Isola è l’unico programma d’intrattenimento di Canale5 che in questa stagione ha registrato una media in share superiore all’edizione precedente (ricalcolate con la share k). Delle 10 puntate di questa edizione, 8 sono state trasmesse al lunedì con una media del 20,2% di share. Una puntata è stata trasmessa al martedì (2 maggio) mentre la semifinale è stata trasmessa eccezionalmente venerdì 16 giugno.