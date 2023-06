Concerto dei Pooh, che attesa a Milano e Roma!

Manca solo una settimana a San Siro! A distanza di sette anni dall’ultimo concerto, i POOH si preparano a tornare sul palco del Meazza di Milano, giovedì 6 luglio, con il concerto più lungo della loro carriera. L'inizio dello show è previsto alle 20.30: 56 brani, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band che ha fatto la storia della musica italiana, emozionando intere generazioni. Dopo Milano, l’imperdibile show dei Pooh farà tappa allo stadio Olimpico di Roma il 15 luglio. Ospiti speciali dei concerti negli stadi: IL VOLO. La scaletta dei concerti è contenuta in “AMICIXSEMPRE 2023” (Warner Music Italy), l’imperdibile raccolta dei più grandi successi dei POOH, in uscita oggi, venerdì 30 giugno.