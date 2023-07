Madonna parla dopo il ricovero: come sta e le importanti novità sul tour

Madonna ha finalmente rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute e sulla grave infezione batterica che l'ha colpita di recente e che l'ha costretta prima alla terapia intensiva e poi a posticipare il suo tour mondiale, annunciato lo scorso gennaio per celebrare i suoi sfavilanti 40 anni di carriera. In un lungo post su Instagram, la regina del pop, 64 anni , ha ringraziato i suoi fan per la loro "energia positiva, le preghiere e le parole di guarigione e incoraggiamento".

Il messaggio di Madonna dopo il ricovero in terapia intensiva

"Ho sentito il vostro amore. Sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita", ha scritto Madonna su Instagram. "Il mio primo pensiero quando mi sono svegliato in ospedale sono stati i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere chi aveva comprato i biglietti per il mio tour. Inoltre non volevo deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo, odio deludere qualcuno".

Come sta oggi Madonna e ultime news sul tour mondiale

"Il mio obiettivo ora è la mia salute e il mio rafforzamento e vi assicuro che tornerò con voi il prima possibile! Il piano attuale è riprogrammare la tappa nordamericana del tour (prevista per il 15 luglio ma rimandata, ndr) e iniziare a ottobre in Europa. Io non potrei essere più grato per le vostre cure e il vostro sostegno. Con affetto, M", ha aggiunto Lady Ciccone. Tra le varie tappe anche due in Italia, a Milano, il 23 e 25 novembre, che restano confermate per il momento.

L'infezione batterica che ha colpito Madonna

Madonna non ha fornito dettagli circa l'infezione batterica che l'ha colpita in queste settimane. RadarOnline ha però spifferato inediti retroscena: a quanto pare è stata trovata priva di sensi nella sua casa di New York e portata d'urgenza in ospedale, dove le è stata somministrata una dose di Narcan. Si tratta un antidoto nel trattamento delle intossicazioni acute da analgesici, che ha letteralmente salvato la vita della popstar.