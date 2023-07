Fazio riparte con 'Che tempo che fa': messaggio di pace verso la Rai

Fabio Fazio è tornato a parlare del suo addio alla Rai durante la presentazione della prossima stagione televisiva di Warner Bros. Discovery. "Non ho mai detto che la Rai mi ha cacciato né ho mai parlato di epurazioni , certo che se siamo a marzo e il contratto scade a giugno e non succede nulla...", ha risposto il conduttore pronto al passaggio con il suo 'Che tempo che fa' sul canale Nove (in onda dal prossimo 15 ottobre). "Quando un contratto è in scadenza ci sono interlocuzioni assidue e se non si arriva a niente vuol dire che non si doveva arrivare a niente - ha aggiunto -. Ma perché non lo chiedete alla Rai? ".

Fabio Fazio: "Non devo più dimostrare nulla"

"A questo punto della mia carriera la possibilità di essere in un gruppo giovane come questo significa poter partecipare alla crescita di una altra televisione - ha detto ancora Fabio Fazio -. E questa è una cosa entusiasmante, fare parte di un progetto che cresce, ho fatto programmi che sono rimasti nella storia della tv? Non devo più dimostrare nulla ma dare un contributo". E alla domanda se si sentirà più libero il presentatore ha così risposto: "Quello che mi piace molto è tornare a fare il nostro mestiere ma io sono sempre stato libero e infatti sono qui".

Fabio Fazio: "Non parlerò mai male della Rai"

Fabio Fazio, che avrà Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback al suo fianco anche su Nove, ci ha inoltre tenuto a precisare: "La libertà in tv è poter essere contemporanei ed è questo il motivo per cui sono qui ma non parlerò mai male della Rai, che non è il piatto dove ho mangiato ma quello che ho cucinato per 40 anni". E poi ancora: "Prima di tutto voglio dire grazie per questa possibilità, a questo punto della mia carriera vuol dire rinascere. Alle spalle non mi lascio nulla, mi porto tutto dentro e non parlerò mai male della Rai".